 

Коронавирус SARS-CoV-2. Минздрав Украины рассматривает возможность закрытия кафе и ресторанов

15.03.2020, 14:18, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть возможность ограничения работы кафе и ресторанов при первом же осложнении эпидемической ситуации. Об этом глава ведомства Илья Емец заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, сообщила 15 марта пресс-служба министерства.

“Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса”, – сказал Емец.

Законопроект о мерах по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас разрабатывается в Минздраве.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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