Хотел как лучше: безобидный ролик с моющим руки Хью Джекманом вызвал бурю негодования в Сети

15.03.2020, 14:15, Разное

Хью Джекман решил внести свой вклад в уровень информированности населения о коронавирусе и на личном примере показал, как обезопасить себя в условиях пандемии COVID-19. Знаменитый актер записал ролик, в котором показал, как правильно мыть руки. Под ритм Doja Cat’s Say So – одной из самых популярных песен в приложении Tik Tok, Хью продемонстрировал все технические аспекты этого нехитрого занятия на фоне своей роскошной мраморной ванной комнаты.

Заводной ролик, который мог бы стать вирусным, тут же захейтили в соцсетях. И причиной тому оказалась вовсе не вызывающая зависть обстановка, а кран, который во время намыливания рук забыл закрыть Джекман. Все 20 секунд ролика из него лилась вода – экоактивисты незамедлительно накинулись на актера с критикой. За первый час под веселым клипом собралось более тысячи неодобрительных комментариев.

Сначала Хью пытался оправдаться, заверив, что впредь будет осторожен с использованием воды. А после не нашел ничего лучшего, чем просто удалить ролик (который, впрочем, уже разнесся по соцсети), и записать новый – с выключенным краном.

Часть 2. Вы все абсолютно правы. Выключайте кран во время мытья рук. Умные, здоровые практики для себя и для планеты, –

подписал под новым видео Джекман.

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Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)14 Мар 2020 в 6:43 PDT

Напомним, быстро распространяющаяся пандемия коронавируса продолжает принимать устрашающий размах. Знаменитости по всему миру призывают не поддаваться панике и не забывать о мерах безопасности: мыть руки, не забывать носить маски и перчатки, а лучше – защитный костюм, как это делает Наоми Кэмпбелл.

Меры предосторожности каждый для себя выбирает разные. Например, Серена Уильямс заявила, что на ближайшие 6 недель намерена запереться у себя в особняке вместе с мужем Алексисом Оганяном и двухлетней дочкой Олимпией.

К двухнедельному карантину приговорила себя дочь Дональда Трампа Иванка, которая недавно позировала с министром внутренних дел Австралии Питером Даттоном – за несколько дней до того, как тот получил положительный результат на коронавирус. На следующий день она посетила мероприятие в Мар-а-Лаго со своим отцом и президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в тот же день у одного из помощников Болсонару тест дал положительный результат на вирус. Во избежание паники президент США сделал вчера тест – коронавируса в крови Трампа не нашли.