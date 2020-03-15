Ученые выдвинули новую гипотезу о том, как Уран оказался на боку

15.03.2020, 14:07, Разное

Уран является одной из самых «индивидуальных» планет Солнечной системы. По сравнению с остальными планетами, имеющими полюса, ориентированные на одно направление (против часовой стрелки), то данный космический объект обладает немного другим строением.

Дело в том, что полюса Урана расположены таким образом, будто планета лежит на боку и вращается по часовой стрелке. Ученые рассказали причины такого весомого отличия. Скорее всего, миллионы лет назад космический объект пережил столкновение с очень массивным астероидом, что и привело к «опрокидыванию». Тем не менее, у этой теории есть множество недостатков, подчеркивают специалисты. На данный момент эксперты рассматривают вариант, при котором наклонение оси вращение Урана вызвана гигантской кольцевой системой.

С первого взгляда, подобной системы вокруг планеты попросту нет, однако исследователи не согласны: оказывается, кольца Урана очень тонкие, из-за чего рассмотреть их крайне проблематично. Недавняя информация, полученная зондом Кассини, показала, что кольца планеты могут быть временным явлением, а вот раньше данная система являлась более обширной. Именно это и привело к существенному отличию Урана от остальных планет Солнечной системы.