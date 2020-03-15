Влад Кадони впервые рассказал об убийстве отца

15.03.2020, 14:07, Разное

Влад Кадони, ведущий «Дом-2», первый раз за длительное время решил откровенно рассказать о себе. Он рассказал историю собственной жизненной трагедии и кончине отца.

Во время эфира «Бородина против Бузовой» участники «Дом-2» разоткровенничались. Влад Кадони тоже принял участие в беседе об умерших родственниках. Телеведущий сообщил, отца он практически не знал, его воспитанием занималась мама. Через некоторое время родственники рассказали ему, что родителя уже нет в живых. Звезда «Дом-2» также добавил, прощать отца ему не за что, потому что тот был убит. Об его смерти Влад Кадони узнал, когда стал старшеклассником.

Отметим, мать Влада Кадони в прошлом году вышла замуж. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе столицы.