Леди Гага не выходит из дома в связи с коронавирусом

15.03.2020, 14:07, Разное

Популярная исполнительница Леди Гага приняла решение уйти на карантин в связи с продолжающимся распространением коронавируса в мире. Несмотря на то, что знаменитость здорова, данная мера является профилактической.

В социальных сетях певица даже оставила послание подписчикам, отметив, что недавно у неё состоялся разговор с медиками и исследователями по поводу данной ситуации. Несмотря на непростой период, человечество все равно может самоизолировать себя от заболевания, уйдя на карантин. Леди Гага призвала интернет-пользователей избегать больших групп людей.

Как известно, в группе риска также находятся и пожилые люди, поэтому исполнительница пока не навещает их во избежание различных рисков. Сейчас знаменитость проводит всё свое свободное время с собаками. В заключении Леди Гага отметила, вскоре ситуация нормализация, и мир переживет пандемию коронавируса.