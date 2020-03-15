 

Леди Гага не выходит из дома в связи с коронавирусом

15.03.2020, 14:07, Разное

Популярная исполнительница Леди Гага приняла решение уйти на карантин в связи с продолжающимся распространением коронавируса в мире. Несмотря на то, что знаменитость здорова, данная мера является профилактической.
В социальных сетях певица даже оставила послание подписчикам, отметив, что недавно у неё состоялся разговор с медиками и исследователями по поводу данной ситуации. Несмотря на непростой период, человечество все равно может самоизолировать себя от заболевания, уйдя на карантин. Леди Гага призвала интернет-пользователей избегать больших групп людей.

Как известно, в группе риска также находятся и пожилые люди, поэтому исполнительница пока не навещает их во избежание различных рисков. Сейчас знаменитость проводит всё свое свободное время с собаками. В заключении Леди Гага отметила, вскоре ситуация нормализация, и мир переживет пандемию коронавируса.



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