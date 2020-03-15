Эксперт: Поправки в Конституцию гарантируют всем получение профессиональной медпомощи

15.03.2020, 13:59, Новости дня

Сегодня сфера здравоохранения и образования во многом финансируется на уровне муниципалитетов и регионов. Поправки помогут подключить к финансированию и федеральный центр. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД академик Юрий Зинченко, комментируя утвержденные парламентом изменения в тексте Основного закона.

«В статье Конституции, в которой обрисована сфера ответственности правительства, теперь усилен блок, связанный с обеспечением здравоохранения, с гарантиями права на профессиональную медицинскую помощь», – считает президент Российской академии образования, член рабочей группы по поправкам к Конституции, академик Юрий Зинченко,

«В Конституции говорится, что РФ – это социально-ориентированное государство. Это означает, что власть обеспечивает развитие социальной сферы, то есть образования, культуры и здоровья нации», – отмечает эксперт. Однако, по его словам, сегодня из-за сложной «многослойной» структуры вопросов общего ведения федерального центра и субъектов, значительная часть объектов здравоохранения и образования финансируется из бюджета регионов и муниципалитетов.

«Благодаря предлагаемым поправкам, обновленная Конституция «сшивает» воедино обязательства всех уровней власти перед гражданами. Ответственность теперь пойдет от федерального уровня через уровень руководства субъектов Федерации до конкретного муниципалитета, – отметил академик. – В итоге поправки дают всем гражданам гарантии получения профессиональной медицинской помощи».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию, Совет Федерации также одобрил проект. Общероссийское голосование по поправкам, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

В статье 72 проекта обновленной Конституции указано, что «в совместном ведении федеральных и региональных властей находится «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью». В статье 132 содержится формулировка о том, что органы местного самоуправления «обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».