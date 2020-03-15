В Москве найдено тело снайпера ФСО с огнестрельным ранением

15.03.2020, 13:59, Новости дня

В одной из квартир в Москве найдено тело 24-летнего снайпера Федеральной службы охраны (ФСО) с огнестрельным ранением, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

Утверждается, что мужчина умер на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело нашел знакомый, который пришел проведать мужчину, так как до этого погибший несколько дней не выходил на связь, информирует «Лента.ру».

По данным СМИ, мужчине пришлось забраться в квартиру через окно на кухне.

Рядом с телом снайпера нашли пистолет «Оса». Рассматривается в том числе версия самоубийства.

Погибший якобы служил в воинской части №11488, где числятся снайперы ФСО.