 

“Спартак-2” в меньшинстве проиграл “Енисею” в матче ФНЛ

15.03.2020, 13:54, Новости дня

В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский "Спартак-2" в Красноярске проиграл местному "Енисею" с минимальным счетом – 0:1. Москвичи довели безвыигрышную серию в ФНЛ до шести игр – три поражения, три ничьи.

У победителей единственный мяч на 87-й минуте забил Константин Савичев. При этом "красно-белые" доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 35-й минуте получил Виталий Дьяков.

"Спартак-2" с 26 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Енисей" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе на два очка больше. В следующем матче турнира "красно-белые" на выезде сыграют с "Ротором", а красноярцы примут "Торпедо".



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