Украинская оппозиция призвала не оставлять безнаказанной атаку на посольство РФ

15.03.2020, 13:54, Новости дня

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) выпустила официальное заявление в связи с атакой на российское посольство в Киеве, передает канал "Россия 24".

В документе указывается, что нападения на дипмиссии в цивилизованной стране недопустимы и не могут остаться безнаказанными. Оппозиция упрекает украинские власти в том, что они идут на поводу у националистов, а это самый настоящий приговор для Украины.

В партии даже поставили под сомнение реинтеграцию Донбасса. Представители ОПЗЖ считают, что Украина далека от цивилизованности, равно как далеки заявления властей о приверженности Минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что около двух сотен националистов провели марш от стадиона ЦСКА к российской дипмиссии, где устроили митинг. Они были недовольны новыми договоренностями в Минске и обвиняли власти в капитуляции перед Москвой. В посольство выстрелили из ракетницы, а территорию забросали петардами и фальшфейерами. Звучали даже призывы пойти на штурм посольства, но радикалов остановили бойцы Нацгвардии.