 

Доктор Павел Воробьев сообщил об усилении иммунитета человека из-за новых инфекций

15.03.2020, 13:30, Разное

Врач Павел Воробьев рассказал о том, что новейшие инфекции могут усилить иммунитет людей. Доктор считает, что защитные функции организма применяться к коронавирусу, и он не будет представлять собой огромной опасности для людей.
Павел Воробьев заявляет, следуя природе, вирусы существуют с человеком давно. Геном людей на 50% складывается из ДНК вирусов, ведь в процессе эволюционирования они были встроены туда. В организме имеются бактерии, которые помогают переварить еду, выработать нужные вещества, укрепить иммунитет. Внутренняя защита хорошо побеждает любые вирусы.

Также у человека есть антитела, борющиеся с болезнетворными микроорганизмами, предотвращая их увеличение. В истории множество случаев, когда распространяющийся вирус уносил жизнь людей. От испанского гриппа в 1918 году умерли до 100 миллионов людей. Он влиял на легкие, и у кого не было иммунитета, сталкивались с высокой температурой, болью в горле, а в некоторых случаях инфицирование заканчивалось смертью.

От оспы умерли до 500 миллионов людей. Исследователи считают, что вирус переносили верблюды, а от них заражались люди. В 1978 году был отмечен финальный случай. 35 миллионов жизней людей унес СПИД. Свиной грипп привел к смерти около 500 тысяч людей, а его происхождение до сих пор неизвестно. Иммунитет у людей, уверен доктор Воробьев, со временем выработается и от коронавируса.



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