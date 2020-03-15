 

Борющаяся с раком третьей стадии жительница Омска не теряет оптимизма и стала звездой Instagram

15.03.2020, 13:30, Разное

У жительницы Омска по имени Екатерина некоторое время назад диагностировали рак лимфатической системы третьей стадии. Несмотря на тяжёлый недуг, мать двоих маленьких детей не теряет оптимизма, ведёт аккаунт в Instagram и стала звездой соцсети, собирая десятки тысяч просмотров и лайков подписчиков.
На своей странице омичка делится с фолловерами надеждами, мыслями о болезни, рассказывает о состоянии здоровья и проведённых процедурах. В постах борющаяся с онкологией Екатерина постоянно обращается к подписчикам, призывая их быть неравнодушными к проблемам других людей, оставаться человечными и терпимыми в любых ситуациях.

Не так давно в одной из публикаций девушка поделилась произошедшей с ней историей. После очередного курса химиотерапии у неё появился сильный кашель и когда она закашлялась в общественном туалете, то столкнулась со злобной реакцией некой женщины. Екатерина услышала в свой адрес слова о том, что не думает об окружающих, поэтому ходит и всех заражает. После этого омичка сняла парик, показав лысую голову, и посоветовала женщине не осуждать людей, не зная их ситуацию, чем вызвала у «обидчицы» слёзы раскаяния.

Звезда Instagram признаётся, что продолжает борьбу с болезнью ради детей и очень благодарна поддерживающим её подписчикам, так как они помогают не терять присутствия духа и не отступать перед недугом. Изначально жительница сложно переживала новость о диагнозе, была разбита и замкнута в себе, но затем приняла важное решение идти до конца и обязательно победить рак.



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