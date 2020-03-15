Роспотребнадзор: Разработанные в России тесты на коронавирус показывают результат за 2-4 часа

15.03.2020, 13:30, Разное

По информации Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), разработанные в РФ тесты на коронавирус показывают результат за 2-4 часа. На пятницу, 13 марта, при помощи данных систем проведено уже более 95 000 исследований людям с подозрением на COVID-2019.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, одним из важнейших шагов по пресечению распространения коронавируса на территории РФ является своевременная диагностика заболевания у пациентов с соответствующей симптоматикой либо у входящих в группу риска. Сейчас в лабораториях Роспотребнадзора используются новые тест-системы, основанные на молекулярно-генетических способах исследования. Созданные в РФ тесты высокочувствительны, поэтому позволяют определять единичные копии вируса. У людей с подозрением на COVID-2019 из носоглотки при помощи ватного тампона берут образец, а результат можно увидеть минимум через 2, максимум через 4 часа.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с предложением о введении обязательного карантина для россиян, находящихся в группе риска по коронавирусу сроком на две недели. Премьер-министр заявил, что данную меру следует ввести во всех регионах страны для снижения вероятности дальнейшего распространения COVID-2019.