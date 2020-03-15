 

Роспотребнадзор: Разработанные в России тесты на коронавирус показывают результат за 2-4 часа

15.03.2020, 13:30, Разное

По информации Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), разработанные в РФ тесты на коронавирус показывают результат за 2-4 часа. На пятницу, 13 марта, при помощи данных систем проведено уже более 95 000 исследований людям с подозрением на COVID-2019.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, одним из важнейших шагов по пресечению распространения коронавируса на территории РФ является своевременная диагностика заболевания у пациентов с соответствующей симптоматикой либо у входящих в группу риска. Сейчас в лабораториях Роспотребнадзора используются новые тест-системы, основанные на молекулярно-генетических способах исследования. Созданные в РФ тесты высокочувствительны, поэтому позволяют определять единичные копии вируса. У людей с подозрением на COVID-2019 из носоглотки при помощи ватного тампона берут образец, а результат можно увидеть минимум через 2, максимум через 4 часа.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с предложением о введении обязательного карантина для россиян, находящихся в группе риска по коронавирусу сроком на две недели. Премьер-министр заявил, что данную меру следует ввести во всех регионах страны для снижения вероятности дальнейшего распространения COVID-2019.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Эксперты Euro NCAP составили список самых безопасных авто по итогам 2019 года

14.02 / Какао способствует облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий

12.02 / Наука: Иудейские финиковые пальмы выросли из семян возрастом 2000 лет

22.01 / Дали снотворное и обокрали: популярный артист стал жертвой мошенников

05.03 / Мнение: Как различать голых мужчин в искусстве

29.01 / Мнение: Замочил соратничка

12.03 / Личное: Пандемия!

25.02 / Наталья Рудова: «Одна из ключевых ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни временно»

20.02 / Мнение: «Мы вас морально уничтожим»

05.02 / Игры для PlayStation 4 продают по большим скидкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика