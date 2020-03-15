 

ЛНА заявила о гибели турецких военных в результате удара по аэродрому в Триполи

15.03.2020, 13:28, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара сообщила об ударе по аэродрому Митига в столице Ливии Триполи, в результате которого убиты турецкие военные, сообщил представитель ЛНА.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее специальный представитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что в Ливии возможен срыв перемирия. Позже Саламе подал в отставку.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар говорил, что ПНС и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников в Ливию, и пригрозил остановить боевые действия, если Турция не прекратит поставки оружия.



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