Психологи из Испании дали рекомендации по снижению уровня беспокойства из-за коронавируса

15.03.2020, 13:07, Разное

Вспышку коронавируса COVID-2019, начавшую распространяться из китайской провинции Хубэй, ВОЗ недавно признала пандемией. Специалисты дают рекомендации, как избежать заражения, а вот относительно паники и беспокойства советы до последнего времени отсутствовали. Учёные Мадридского колледжа психологии (Испания) рассказали, что нужно делать для снижения уровня нервозности и настороженности.

Людям, которые на данный момент избежали заражения коронавирусом, психологи советуют как можно реже обсуждать тему пандемии, стараться мыслить в позитивном ключе, вести привычный образ жизни и сохранять спокойствие. Также важно узнавать новости о ситуации в мире из официальных источников, принять свои переживания и заручиться поддержкой близких, не скрывать правду от юных и пожилых родственников, делясь с ними проверенными данными. Все перечисленные меры, по словам испанских специалистов, помогут снизить беспокойство и относиться к ситуации без панических настроений.

Для тех, кто находится временно в изоляции, рекомендовано соблюдать все предписания медиков, не поддаваться скуке и унынию, занимаясь теми делами, на которые до карантина не хватало времени. К примеру, можно вспомнить о хобби, чтении книг или просмотре любимых фильмов.

Если же человек уже инфицирован коронавирусом, и диагноз подтвердился, то в этом случае психологи советуют быть реалистами и думать о том, что количество летальных исходов в разы ниже, чем выздоровевших. Обязательно нужно готовиться только к лучшему, лишний раз не тревожиться и отгонять «навязчивые негативные мысли».