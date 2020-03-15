Дана Борисова назвала рэпера Джигана «стопроцентным полинаркоманом»

15.03.2020, 13:07, Разное

Отечественная телеведущая Дана Борисова в программе «Ты не поверишь» обсудила ситуацию, произошедшую в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Она назвала музыканта «стопроцентным полинаркоманом» и призналась, что никогда не верила в счастливый брак пары.

По мнению Даны Борисовой, у Джигана явно наблюдаются признаки полинаркомана, когда человек зависим от нескольких запрещённых препаратов либо же в совокупности с алкоголем. В этом случае телеведущая видит вину шоу-бизнеса, «развращающего личность» и дающего ощущение вседозволенности. Борисовой в этой ситуации больше всего тревожно за Самойлову и четверых детей пары, для которых неадекватное поведение мужа и отца совершенно точно оказалось большим стрессом. При этом ведущая заметила, что никогда не верила в «примерного отца» Джигана, считая историю семьи лишь «красивой картинкой на публику». Дана Борисова, не понаслышке знающая о борьбе с зависимостями, говорит, рэперу нужно не менее полугода проходить лечение, так как в противном случае у него могут быть серьёзные проблемы с законом и даже не исключена смерть от пагубных пристрастий.



Около месяца назад супруга Джигана Оксана Самойлова родила в Майами четвёртого ребёнка – сына Давида. Вскоре после выписки жены и малыша из клиники рэпер удивил подписчиков в соцсети неадекватным поведением, выйдя в прямой эфир в нетрезвом состоянии. Затем появилась информация о помещении Джигана в рехаб, а его жена в микроблоге опубликовала пост о том, что «ей не хочется просыпаться в этом мире», после чего многие пришли к выводу о проблемах в семье музыканта и возможном последующем разводе пары.