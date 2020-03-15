 

В базе FCC появились данные о новом смартфоне среднего уровня LG K51

15.03.2020, 13:07, Разное

Недавно в базе данных американского регулятора FCC была обнародована информация о готовящемся к выходу южнокорейским производителем смартфоне LG K51. Эксперты предполагают, что гаджет относится к среднему уровню, и уже в ближайшее время может состояться его презентация, хотя относительно точной даты пока ничего не сообщается.
Новинка от LG проходит под шестью кодовыми обозначениями, указывающими на разные региональные версии. Согласно имеющейся информации, K51 получит 6,5-дюймовый FullVision-экран, ёмкую аккумуляторную батарею на 4000 мА/ч и многомодульную основную камеру, расположенную в тыльной части гаджета. Разрешение датчиков пока не известно, равно как и отсутствует информация о фронтальной камере.

По данным FCC, тестовые версии LG K51 работают под управление ОС Android 9 Pie, а вот коммерческая, скорее всего, будет поставляться с новой системой Android 10. Южнокорейская новинка поддерживает сети 4G, но вот когда поклонники бренда смогут увидеть устройство, и во сколько его оценит производитель, на данное время остаётся неизвестно.



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