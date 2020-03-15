Гаджеты: Samsung готовит две версии смартфона Galaxy Note20

15.03.2020, 13:00, Новости дня

Появились слухи, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note20 получил две новые версии.

В частности, представители южнокорейского бренда анонсировали, что аппараты получат разные платформу. В одном из устройств также встроят фирменный стилус, тогда как вторая модель получит иные габариты и функциональность. Сообщается, что новая версия Samsung Galaxy Note20 обзаведется мощным процессором Snapdragon 865.

Также известно, что аппарат обладает продвинутыми опциями, которые не были доступны в предшествующих смартфонах. Некоторые инсайдеры прогнозируют, что во второй версии нового флагмана могут применить мощный чип Exynos. Точные параметры обеих моделей объявят во время презентации.