Скоро анонсируют новый смартфон LG K51

15.03.2020, 13:06, Новости дня

В базе данных FCC появились сведения о новом не анонсированном смартфоне LG, который появится в продаже под названием K51.

Вместе с тем новинка проходит в базе под пятью разными серийными номерами, что свидетельствует о появлении различных модификаций. Пока производитель не называет никаких характеристик смартфона, но известно, что новинка K51 получит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Кроме того, новая модель имеет крупный дисплей с диагональю 6,5 дюйма

На задней части аппарата установили многомодульную камеру. Предполагается, что финальная версия получил “из коробки” современную оболочку Android 10. Крое того, аппарат поддерживает работу в сетях 4 поколения. Более точные сведения о готовящемся аппарате пока тщательно скрываются производителем.