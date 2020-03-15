Скоро анонсируют новый смартфон LG K51
15.03.2020, 13:06, Новости дня
В базе данных FCC появились сведения о новом не анонсированном смартфоне LG, который появится в продаже под названием K51.
Вместе с тем новинка проходит в базе под пятью разными серийными номерами, что свидетельствует о появлении различных модификаций. Пока производитель не называет никаких характеристик смартфона, но известно, что новинка K51 получит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Кроме того, новая модель имеет крупный дисплей с диагональю 6,5 дюйма
На задней части аппарата установили многомодульную камеру. Предполагается, что финальная версия получил “из коробки” современную оболочку Android 10. Крое того, аппарат поддерживает работу в сетях 4 поколения. Более точные сведения о готовящемся аппарате пока тщательно скрываются производителем.
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