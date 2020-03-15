 

Скоро анонсируют новый смартфон LG K51

15.03.2020, 13:06, Новости дня

В базе данных FCC появились сведения о новом не анонсированном смартфоне LG, который появится в продаже под названием K51.

Вместе с тем новинка проходит в базе под пятью разными серийными номерами, что свидетельствует о появлении различных модификаций. Пока производитель не называет никаких характеристик смартфона, но известно, что новинка K51 получит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Кроме того, новая модель имеет крупный дисплей с диагональю 6,5 дюйма

На задней части аппарата установили многомодульную камеру. Предполагается, что финальная версия получил “из коробки” современную оболочку Android 10. Крое того, аппарат поддерживает работу в сетях 4 поколения. Более точные сведения о готовящемся аппарате пока тщательно скрываются производителем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Правительство Медведева отправили в отставку из-за проваленной цифровизации

04.03 / Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

06.01 / В Петербурге прощаются с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который умер от рака

10.01 / Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране – Офис президента Украины

13.01 / Умер пострадавший в аквапарке в Новосибирске подросток

31.01 / Кремль отреагировал на скандал вокруг поздравления блокадников в Керчи

08.02 / Минобороны РФ заявило, что израильские истребители едва не сбили гражданский самолет

25.02 / Ученые открыли разучившихся «дышать» многоклеточных животных

27.02 / Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Италию, Корею и Иран

15.03 / В Китае увеличилось число новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика