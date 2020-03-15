 

Церемонию анти-премии «Золотая малина» отменили из-за коронавируса

15.03.2020, 12:59, Новости дня

Организаторы приняли решение отменить «премию» «Золотая малина», вручаемую за лучший фильм, из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение приняли в связи с запретом мэра Лос-Анджелеса собираться более чем 50 людям в одном месте, информирует Film.ru.

Обычно «Золотую малину» раздают за день до «Оскаров», но в этом году приняли решение провести церемонию на месяц позже.

В этом году по количеству номинаций лидируют фильмы «Кошки», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Мэдея на похоронах».

В США число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 2,8 тыс., умерли 57 человек. Президент страны Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации, экономика страны при этом вошла в рецессию.



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