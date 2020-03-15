Главы регионов Франции назвали выборы в разгар коронавируса «ошибкой» и «помешательством»

15.03.2020, 12:51, Новости дня

Президенты французских регионов потребовали от правительства перенести муниципальные выборы, которые ставят под угрозу безопасность населения, пишет Le Figaro. Накануне власти Франции объявили в стране «третью стадию» эпидемии и закрыли общественные места не первой необходимости: кафе, рестораны, бары и кинотеатры.



Reuters

После введения правительством новых мер по сдерживанию коронавируса главы нескольких регионов потребовали отложить муниципальные выборы, первый тур которых пройдёт в это воскресенье, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, премьер-министр страны Эдуар Филипп накануне объявил о прекращении работы всех общественных мест, не являющихся заведениями первоочередной необходимости или важной торговой точкой. Это было сделано для увеличения «социального отдаления», которое замедлит рост числа заражённых.

Многие политики, однако, отмечают, что выборы по определению являются объединяющим людей мероприятием. Президент региона Нормандия Эрве Морен считает: если ситуация в области здравоохранения действительно настолько усугубилась, что необходимо закрывать почти все магазины, «муниципальные выборы бессмысленны». «Учитывая последние заявления премьер-министра Эдуара Филиппа и растущее беспокойство населения, я думаю, что разумнее будет перенести муниципальные выборы», — вторит ему президент региона Окситания Кароль Дельга.

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег и по совместительству председатель ассоциации регионов Франции Рено Мюзелье также высказался за то, чтобы голосование прошло после совместной победы над эпидемией. Такого же мнения придерживаются главы регионов О-де-Франс, Иль-де-Франс и Корсики. Депутат от «Непокорённой Франции» Эрик Кокрель назвал «ошибкой» действия властей, которые упрекают французов в «недостаточном осознании опасности» и при этом сами повышают риск заражения, а республиканец Филипп Даллье в Twitter охарактеризовал ситуацию с выборами как «помешательство».

Тем не менее в субботу вечером Елисейский дворец в согласии с заявлением Эммануэля Макрона подтвердил, что первый тур выборов пройдёт на следующий день, 15 марта. Сообщается, что глава государства перед принятием решения проконсультировался с политиками на руководящих должностях и получил заверения от научного сообщества, что для населения страны мероприятие не представляется никакой опасности. «Защита французов и поддержание единства государства являются двумя принципами, которыми продиктован его поступок», — цитирует французская газета официального представителя президента.

В то же время первый секретарь Социалистической партии Ольвье Фор подчеркнул, что с ним, несмотря на две встречи с премьер-министром, никто не консультировался по возможному переносу выборов. По словам политика, это поднимает вопрос о прозрачности действий властей, а также даёт основания сомневаться в результатах голосования: «Если правительство уже приняло решение о переносе второго тура (выборов. — ИноТВ), в таком случае непоследовательно проводить первый».

В конце статьи Le Figaro отмечает, что даже среди большинства в правительстве отказ от переноса муниципальных выборов поддерживается не всеми. Так, по информации телеканала RTL, после заявления Эдуара Филиппа высокопоставленные чиновники во главе с Франсуа Байру (глава Демократического движения. — ИноТВ) потребовал от Эммануэля Макрона отложить голосование из-за «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».