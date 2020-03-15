 

Мнение: Фронт под Саракибом

15.03.2020, 12:42, Разное

Итоговая линия фронта под Саракибом.
Если смотреть на итоговое положение, то Турция смогла сохранить зацепку в Афесе, откуда можно вести огонь по трассе М-5 и в случае интенсификации боевых действий снова сделать ее недоступной для использования.
Также туркам удалось отодвинуть САА от Сармина, но в целом недалеко – из того что осталось от результатов наступления ХТШ и СНА при поддержке Турции Найраб и Афес + еще 4 мелких поселка. В остальном же, ключевые поселки плюс Саракиб остались за САА.
Можно быть уверенным, что если бы Турция смогла удержать Саракиб и не дать САА при поддержке России и Ирана его отбить, то Эрдоган в Москве разговаривал бы по другому. Ну а так, даже этот козырь у него отобрали.


Фронт к северу от Саракиба в районе авиабазы Тафтаназ. Здесь сирийцы удержали все, что заняли в начале февраля и находятся в непосредственной близости как от Тафтаназа и Бинниша, а также города Маарат-ан-Наасан.


Фронт к югу от Саракиба. Джабас, Даддых и Кафр-Баттих после напряженных боев остались за САА.

В целом, для САА благообразная картина (Саракиб + М-5), если не считать Афеса.

PS. Сегодня должно пройти первое совмстное патрулирование российских и турецких военных по трассе М-4, которая заблокирована для правительственных сил с 2012 года.
Посмотрим,как Эрдоган намеревается выполнять московские договоренности. Или не выполнять.

Источник: Colonel Cassad



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