Мнение: Фронт под Саракибом

15.03.2020, 12:42, Разное

Итоговая линия фронта под Саракибом.

Если смотреть на итоговое положение, то Турция смогла сохранить зацепку в Афесе, откуда можно вести огонь по трассе М-5 и в случае интенсификации боевых действий снова сделать ее недоступной для использования.

Также туркам удалось отодвинуть САА от Сармина, но в целом недалеко – из того что осталось от результатов наступления ХТШ и СНА при поддержке Турции Найраб и Афес + еще 4 мелких поселка. В остальном же, ключевые поселки плюс Саракиб остались за САА.

Можно быть уверенным, что если бы Турция смогла удержать Саракиб и не дать САА при поддержке России и Ирана его отбить, то Эрдоган в Москве разговаривал бы по другому. Ну а так, даже этот козырь у него отобрали.



Фронт к северу от Саракиба в районе авиабазы Тафтаназ. Здесь сирийцы удержали все, что заняли в начале февраля и находятся в непосредственной близости как от Тафтаназа и Бинниша, а также города Маарат-ан-Наасан.



Фронт к югу от Саракиба. Джабас, Даддых и Кафр-Баттих после напряженных боев остались за САА.

В целом, для САА благообразная картина (Саракиб + М-5), если не считать Афеса.

PS. Сегодня должно пройти первое совмстное патрулирование российских и турецких военных по трассе М-4, которая заблокирована для правительственных сил с 2012 года.

Посмотрим,как Эрдоган намеревается выполнять московские договоренности. Или не выполнять.