 

«Иногда нужно уходить. Быть сволочью, но разрывать узы»: Анна Седокова странным постом напугала поклонников

15.03.2020, 12:30, Разное

Исполнительница Анна Седокова не старалась скрывать свою личную жизнь от поклонников, рассказывая им о новых возлюбленных. В связи с этим, некоторые интернет-пользователи не совсем поняли, чему посвящена её публикация в Instagram со словами: «Иногда нужно уходить. Прощаться». Некоторые предположили, что певица рассталась с баскетболистом Янисом Тиммой.
Несмотря на то, что еще в последних публикациях Седокова активно показывала страсть со спортсменом, её последний пост в социальной сети неожиданно был посвящен расставанию. По словам исполнительницы, очень важно завершать отношения тогда, когда этого требуют обстоятельства, «быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно». В этом вопросе женщинам, как правило, помогает их интуиция.

Сразу же после публикации многие интернет-пользователи удивились подобному посту, ведь они считали, что в жизни исполнительницы сейчас все идеально. Некоторые поклонники считают, что пара поссорилась, и певица таким образом пытается намекнуть возлюбленному о его неправоте. Другие же не верят в это, так как еще несколько часов назад Седокова публиковала забавные совместные Stories с Тиммой из дома.



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