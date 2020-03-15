Анастасия Волочкова пошутила над постом Игоря Николаева о коронавирусе

15.03.2020, 12:30, Разное

Игорь Николаев серьезно относится к ситуации с пандемией коронавируса и призывает поклонников беречь свое здоровье. Музыкант в своем Instagram-микроблоге поделился постом с таблицей характерных симптомов гриппа, аллергии и коронавируса, над которым пошутила Анастасия Волочкова.

Николаев отметил, что весной многие страдают от аллергии, поэтому важно знать, чем она отличается от гриппа. Композитор советует присмотреться к таблице и запомнить симптомы недугов, включая коронавирус, поскольку «все серьезно». «Будьте внимательны к себе и своим близким», – призвал поклонников музыкант.

На пост знаменитости отреагировала Анастасия Волочкова. Балерина пошутила, что у нее другая дилемма, «чем одна корона отличается от другой». Артиста добавила, в данной ситуации без юмора не обойтись. Некоторые фолловеры пристыдили Николаева за то, что он «разводит панику», а другие согласны с его словами о необходимости на фоне эпидемии внимательнее присматриваться к своему самочувствию.

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