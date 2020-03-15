МОЗ Франции: Противовоспалительные препараты могут усугубить заболевание коронавирусом

15.03.2020, 12:30, Разное

Специалисты МОЗ Франции сообщили, что противовоспалительные препараты могут усугубить заболевание коронавирусом. Речь идет о кортизоне, ибупрофене и других медикаментах с соответствующим действием.

О последствиях приема противовоспалительных препаратов при коронавирусе пояснил глава МОЗ Франции Оливье Веран. По его словам, инфекция имеет ряд отличий от простых ОРВИ или гриппа, из-за чего при ухудшении состояния лучше принять простые жаропонижающие или обезболивающие. Оптимальным вариантом является парацетамол, но подойдут и его аналоги.

«COVID-19 отличается от других штаммов гриппа температурой только по истечению минимум пяти дней. Ее стоит сбивать, как симптом, а не пытаться исключить воспалительные процессы. Если у вас есть сомнения по поводу того или иного препарата, всегда нужно консультироваться с врачом. Медикаменты также стоит покупать и принимать исключительно по рецепту, даже если речь идет об общедоступных препаратах», – пояснил Веран.

Воспалительные процессы во время простуды или гриппа могут снижать иммунный ответ организма, что приводит к появлению осложнений и длительному течению болезни. COVID-19 же имеет особый инкубационный период. Заразить им можно на протяжении 37 дней с момента попадания вируса в организм, информирует издание «Лига.Новости».