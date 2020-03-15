В Россию привезут новую партию урановых “хвостов” из Германии

15.03.2020, 12:26, Новости дня

Российское отделение экологической организации Greenpeace сообщило, что 16 марта ожидается прибытие новой партии урановых “хвостов” из Германии в Ленинградскую область на судне “Михаил Дудин”. По данным организации, с немецкого уранообогатительного предприятия Urenco в Гронау должно прийти в порт Усть-Луга около 600 тонн урановых “хвостов”.

По словам антиядерного эксперта Greenpeace Рашида Алимова, с мая 2019 года “хвосты” в Россию привозили 10 раз: каждые три недели, но с наступлением 2020-го перевозки прекратились. Алимов связывает это с тем, что корпорация “Росатом” переносила пункт прибытия груза из порта в Петербурге в Усть-Лугу.

Ранее “Росатом” в ответ на запросы депутата петербургского заксобрания заявил, что речь идет о “ценном материале”, который используется при производстве ядерного топлива, а потому отходами не является. Позже материал отправится в Новоуральск Свердловской области на дообогащение, но, как увеярют экологи, большая часть отвального гексафторида урана останется в России.

В январе 2020-го представители немецкого и российского отделений организации передали в правительство Германии свыше 70 тыс. подписей против транспортировки радиоактивных материалов в Россию.

В 2019 году немецкая компания Urenco после 10-летнего перерыва возобновила транспортировку в Россию урановых “хвостов” с немецкой уранообогатительной фабрики из города Гронау. Предыдущие партии судно “Михаил Дудин” доставляло прямо в Санкт-Петербург. Разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более 4000 человек.

В ближайшие три года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых “хвостов”. По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов, которые хранятся в контейнерах под открытым небом. Планов по их использованию нет. Согласно закону “Об использовании атомной энергии” радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.