 

Криштиану Роналду переделает свои отели в Португалии в больницы для борьбы с коронавирусом

15.03.2020, 12:25, Новости дня

Португальский футболист Криштиану Роналду переделает свои отели в Португалии на больницы, где будут лечить больных с коронавирусом SARS-CoV-2, пишет испанский ресурс Marca.

Роналду будет сам платить зарплату докторам и другим рабочим, а лечение в больницах футболиста будет бесплатным.

Сейчас футболист “Ювентуса” пребывает на родном острове Мадейра. Одноклубник португальца Даниэле Ругани показал положительный результат на коронавирус, а чемпионат Италии приостановлен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

В Португалии по состоянии на конец 14 марта заражены 112 человек, умерших нет.



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