У жены испанского премьера Санчеса обнаружили коронавирус

15.03.2020, 12:25, Новости дня

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заражена коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 15 марта сообщило издание El Mundo со ссылкой на пресс-службу правительства.

Гомес чувствует себя хорошо, она находится в правительственной резиденции вместе с мужем.

8 марта жена премьера участвовала в демонстрации за права женщин в Мадриде. После шествия стало известно о заражении коронавирусом двух членов правительства – министра равных возможностей Ирен Монтеро и министра территориальной политики Каролины Дариас.

Начиная с 12 марта все члены испанского кабинета и их ближайшие родственники прошли тестирование на коронавирус.

О заражении Гомес стало известно после семичасового заседания правительства, на котором 14 марта председательствовал Санчес. Было принято решение о запрете для граждан Испании покидать дома без веской причины. К таким правительство относит покупку продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости, заботу о пожилых или несовершеннолетних родственниках, а также о людях с ограниченными возможностями.

Также правительство постановило закрыть бары, рестораны, дискотеки, спортивные учреждения, парки, музеи. Религиозные и коммерческие учреждения могут продолжать работу, если гарантируют, что между посетителями будет расстояние не меньше одного метра.

По данным EFE, к вечеру 14 марта в Испании было зарегистрировано 5753 случая заражения коронавирусом, 136 человек скончались. По количеству инфицированных Испания находится на пятом месте в мире, уступая Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее.