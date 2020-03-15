 

Лишь трое из 14 россиян заразились коронавирусом внутри страны

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Из 14 случае коронавируса, выявленных в РФ за последние сутки, только три случая заражения связаны с контактами внутри страны, а не являются завозными, информирует Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Всего в РФ зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, также остановлено ж/д сообщение с рядом стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Названы «имеющие моральное право» выступать на Украине российские артисты

25.02 / Жители Александровского района встали живым щитом на пути московского мусора

04.02 / Кто сможет составить конкуренцию Трампу на предстоящих выборах

12.03 / Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

20.02 / Общественный совет: вместо Таиланда и Китая туристы выберут Сочи

03.02 / Турецкие солдаты погибли в Идлибе от артобстрела сирийских правительственных войск

10.01 / Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье

12.02 / САП проверяет информацию о наличии у Онищенко российского паспорта

27.01 / Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

23.01 / Китайцев обвинили в дефиците медицинских масок в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика