 

Боевики попытались сорвать совместное патрулирование РФ и Турции

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Протяженность маршрута совместного патруля РФ и Турции в Идлибе сократилась из-за провокаций неподконтрольных Анкаре боевиков, которые использовали женщин и детей в качестве живых щитов, сообщили в российском Минобороны.

«Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что террористы для провокации пытались задействовать мирных жителей в качестве живого щита – в том числе женщин и детей.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», – говорится в сообщении.

В воскресенье российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Счетная палата рекомендует сделать обязательным предоставление данных в ФНС о маткапитале

13.02 / Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

23.02 / В Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

14.02 / США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

12.02 / “Образ огурца? Отличная идея!”. Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

05.03 / Число заразившихся коронавирусом в разных странах превысило 95 тысяч человек. Более трех тысяч погибших в Китае

01.02 / Детей, брошенных отцом в Шереметьеве, передали бабушке

04.02 / Полу Уилану продлили арест до конца марта

11.02 / “Барселона” в матче с двумя удалениями победила “Бетис”, “Реал” разгромил “Осасуну”. Результаты 23-го тура чемпионата Испании

07.03 / Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание двум фигурантам дела «Сети»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика