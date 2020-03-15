Из залежей денег полковника-миллиардера Захарченко пропало $250 000

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Это уже второе исчезновение средств.

Из суммы денег, которые правоохранители обнаружили у родных и знакомых из близкого окружения экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 250 тысяч долларов. Деньги исчезли со счета в банке и это уже вторая пропажа денег из миллиардов Захарченко , осуждённого за взятки на 12,5 лет колонии.

О пропаже денег рассказал адвокат Захарчено Александр Горбатенко. По его словам, 250 тысяч долларов хранились в банке ВТБ на счету у некой Лилии Горшковой — подруги Анастасии Пестриковой, которая некоторое время сожительствовала с Захарченко и даже завела от него ребенка. Общая сумма депозита составляла 16,5 миллионов долларов.

Деньги были конфискованы по решению Никулинского суда Москвы вместе с остальными деньгами и имуществом Захарченко и его родных на общую сумму 9 млрд рублей. Однако судебный пристав, который пришел в банк за деньгами, не обнаружил их на счету.

Ранее стало известно об исчезновении 120 миллионов рублей, которые были конфискованы у Захарченко и хранились в спецхранилище. Их отправили в кассово-инкассаторский центр «Волгоградский» Сбербанка, где они и пропали.

В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей, еще 460 миллионов рублей, изъятые у близких экс-полковник, были также обращены в доход государства.

В прошлом полковник Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом секторе. Его арестовали в 2016 году по делу о взятках. Помимо тюремного срока суд приговорил его к штрафу в размере 117,9 миллионов рублей, а также лишил специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Захарченко признали виновным в получении взятки и попытке препятствовать правосудию.

Ранее Захарченко дал совет по борьбе с такими взяточниками, как он.