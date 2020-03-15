Эксперт оценил действия полиции Москвы при задержании сторонников террористов из «Сети»

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15.03.2020, 12:24, Новости дня

Нельзя не отметить выдержку и сдержанность московских правоохранителей, которые вели себя предельно вежливо с разного рода провокаторами, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя действия столичной полиции при задержании сторонников террористов из пензенской группы «Сеть».

«Где-нибудь в «просвещенной Европе» – где нервозность усугубляется вирусной эпидемиологической опасностью – подобные вещи закончились бы для этих милых людей разбитыми носами. Провокаторы ставят себе целью получение яркого контента для дальнейшего тиражирования в разнообразных специализированных медиа, в том числе и за границей. Видимо, им за это платят. Но, благодаря должной выдержке и терпению правоохранителей, провокаторам не удалось добиться своих пиаровских целей», – подчеркнул Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Напомним, что накануне на Лубянской площади в Москве сотрудники полиции задержали более 20 участников несанкционированной акции в поддержку фигурантов дела организации «Сеть», которые обвиняются в терроризме. Акцию пытались провести вместо заявленных одиночных пикетов.

Мартынов усомнился в правдивости заявления общественного деятеля Льва Пономарева, который  до 2019 года возглавлял движение «За права человека» (организация была ликвидирована по решению суда из-за неустранимых нарушений требований Минюста, и многократного привлечения движения и его лидера к административной ответственности). Накануне Пономарев сообщил нескольким СМИ, в том числе радиостанции «Эхо Москвы», что после несанкционированной акции его и другого задержанного участника, якобы избили в Таганском отделении полиции. Однако, как сообщил «Интерфакс», врачи не выявили у него повреждений головного мозга.

Задержания на Лубянке сторонников террористов из "Сети". Всех корректно упаковали, картинки для либеральных СМИ не получилось pic.twitter.com/KEHjd2WqmJ

— Илья Ремесло (@iremeslo) March 14, 2020 «Не знаю, где и кто мог избить Льва Пономарева. Так как он человек скандальный, то мог легко нарваться на подзатыльник. Но точно это были не московские правоохранители, учитывая опять-таки ту сдержанность, которую они проявляли при общении с участниками несанкционированной акции», – отметил Мартынов.

Ранее новостной портал «Транспарант» в своем Telegram-канале отметил: «Формат одиночного пикета (расстояние не менее 50 метров между участниками) был нарушен, из-за чего полиция приступила к сворачиванию акции, ставшей несогласованной. Полиция настаивала на том, чтобы люди расходились, и давала свободно покинуть место скопления людей». Пользователь Twitter Сергей Никулин накануне обращал внимание, что «полиция на Лубянке максимально корректно работает с неадекватами из оппозиции».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как дело террористов из «Сети» разрушило идеальный мир либералов.



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