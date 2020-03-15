Отсутствие паники в России из-за коронавируса объяснили

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Россияне намного меньше переживают из-за пандемии, чем жители других стран.

Россияне намного меньше переживают из-за пандемии коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс. По его словам, это связано с тем, что жители России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых COVID-19 — явно не самое страшное, что могло произойти.

При этом специалист отметил, что молодые россияне больше опасаются коронавируса, чем их родители. По мнению психолога, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления сложностей, как у старшего поколения. Кроме того, родители зачастую стараются ограничивать детей от реалий жизни.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию. Все госпитализированы в инфекционные боксы.