«Вы — страшные и недолюбленные»: Волочкова обрушилась с оскорблениями за вопрос о вечеринке с сухим льдом

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Балерина удалила свои аудиосообщения, но они все равно сохранились.

Анастасия Волочкова оскорбила корреспондентку радиостанции «Говорит Москва» после вопроса о вечеринке с сухим льдом. Ранее пользователи Сети раскритиковали балерину за видео с торжества, заявив, что подобные празднества недопустимы.

Бывшая прима Большого театра в ответ на вопрос корреспондентки заявила, что мужчины часто устраивают ей подобные торжества.

«У меня, моя хорошая, праздник каждый день, и я любима мужчинами, мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепёшке моё имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. Вы мне пишете с незнакомого номера. Вы вообще кто? Вы никто. Вот в чём разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни».

По словам Волочковой, женщины завидуют её успеху.

«Вы знаете, вы меня прямо даже заинтриговали, я посмотрела на ваше изображение в аватарке вашей, я теперь, конечно, всё понимаю, ну какие праздники такой женщине. Последний вопрос: уведомляли ли меня производители [сухого льда о возможных опасностях при его неразумном применении – прим. ГМ] … вы знаете, мне любимый человек устроил праздник. Это вещество, сухой лёд, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тёти. Если бы вы были в любви, у вас бы не хватало времени сейчас писать мне эту чушь, простите. Я для вас опасность, мои котики, потому что вы страшные. Вот почему опасность для вас всё вызывает. Всё, что мне делают красиво мне мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин. Вот поэтому это и есть для вас опасность».

Вскоре балерина удалила свои аудиосообщения из переписки с корреспонденткой радиостанции «Говорит Москва» в WhatsApp, но в архивах редакции файлы сохранились.

Накануне балерина сама опубликовала видео с торжества. На кадрах видно, как официанты вносят в зал чашу, над которой парится газ, а через полминуты на блюдо поставили поднос с блюдами. Ролик набрал более 80 тысяч просмотров и множество негативных комментариев.

Многие пользователи припомнили гибель людей на дне рождения «аптечной» блогерши Екатерины Диденко. Пользователи отметили, что подобные шоу с сухим льдом недопустимы. Некоторые назвали поступок танцовщицы кощунством.

Злополучная вечеринка в честь дня рождения блогера Диденко состоялась 28 февраля в столичном банном комплексе. Супруг Екатерины решил сделать ей сюрприз и заказал 25 кг сухого льда, который затем вывалил в бассейн. Гости начали прыгать в покрытую густым паром воду. В итоге от нехватки кислорода погибли три человека, в том числе муж Валентин.

Напомним, что накануне СМИ описали, как можно устроить вечеринку с сухим льдом без опасности для жизни.