«Ты и так умрешь!»: Кадыров объяснил, почему не надо бояться коронавируса

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Чеченский лидер рассказал о панике и дал советы, как противостоять инфекции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.

«Боятся, что он [вирус] придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь!» — успокоил Кадыров. Чеченский лидер пояснил, что от гриппа умирают тысячи людей, но если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь.

«Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал отказаться от заграничных поездок, посещения массовых мероприятий и мест скопления людей из-за коронавируса. Также он напомнил мусульманам о необходимости молиться пять раз в день.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию. Все госпитализированы в инфекционные боксы.

Всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились.