 

«Ты и так умрешь!»: Кадыров объяснил, почему не надо бояться коронавируса

15.03.2020, 12:24, Новости дня

Чеченский лидер рассказал о панике и дал советы, как противостоять инфекции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.

«Боятся, что он [вирус] придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь!» — успокоил Кадыров. Чеченский лидер пояснил, что от гриппа умирают тысячи людей, но если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь.

«Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал отказаться от заграничных поездок, посещения массовых мероприятий и мест скопления людей из-за коронавируса. Также он напомнил мусульманам о необходимости молиться пять раз в день.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Граждане, у которых выявлен вирус, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию. Все госпитализированы в инфекционные боксы.

Всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Экс-премьер Австралии раскрыл тайну исчезновения малайзийского Boeing

16.02 / Белсат пророчит России проблемы, если НАТО уйдёт из Афганистана

11.01 / Зеленский призвал мировое сообщество к единству и настойчивости в расследовании авиакатастрофы в Иране

03.02 / «Калашников» начал розничную продажу винтовки MR1

23.02 / В большинстве провинций Китая не зафиксировано новых заражений коронавирусом

04.03 / Конституционные смотрители. Как Путин и Никонов будут защищать историю Второй мировой войны

17.02 / Американская ракета-носитель «промахнулась» мимо плавучей платформы и упала в океан

11.01 / США ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний

26.01 / Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях. Именно так он делает сам

01.01 / La Croix – конфликт между Вашингтоном и Тегераном обостряется на фоне беспорядков в Ираке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика