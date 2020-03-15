 

Эксперты назвали 3 признака развития рака органов пищеварения, определяющиеся по изменению фекалий

15.03.2020, 12:07, Разное

Эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK рассказали о 3-х признаках развития рака органов пищеварения, которые человек определяет самостоятельно, обратив внимание на изменение фекалий. Таким образом можно своевременно заметить онкологию желудка, кишечника и поджелудочной железы, что облегчит терапию и повысит шансы на выздоровление.
В случае развития онкозаболевания кишечника одним из первых заметных признаков становится частое посещение туалета. Также замечаются изменения стула, что может проявляться регулярной диареей, сменяющейся запорами. При панкреатическом раке возможна резкая потеря массы тела, жёлтый цвет кожных покровов и изменение фекалий. Последние укрупняются, появляется очень неприятный запах, и кал сложно смывается водой в унитазе. Такой «жирный стул» свидетельствует о том, что принимаемая пища организмом полностью не усваивается.

Кроме того, изменение кала может указывать на рак желудка. На начальных стадиях человек часто страдает от изжоги, метеоризма, вздутия живота и сильных болевых ощущений в этой области. Фекалии изменяют цвет на смолисто-чёрный. При данном виде онкологии вероятно появление на теле шишек, а из заднего прохода периодически происходят кровотечения.



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