Появились характеристики и живые снимки Motorola Edge

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15.03.2020, 12:07, Разное

На сайте XDA Developers появились первые живые фото смартфона Motorola Edge и его характеристики. Устройство получит дисплей стандарта WaterFall на 6,6 дюйма.
Основой для Motorola Edge станет процессор Qualcomm Snapdragon 765, устанавливаемый вместе с оперативной памятью на 6 гигабайт. В продаже также должна появиться и вариация устройства с 8 гигабайтами ОЗУ. Объем ПЗУ в смартфонах линейки составит 128 и 256 гигабайт в зависимости от версии. При необходимости объем памяти можно будет расширить при помощи карт стандарта microSD.

На задней части корпуса смартфона расположится камера с тремя объективами на 64, 16 и 8 мегапикселей соответственно. Под модулем установлена двойная светодиодная подсветка, дополненная лазерным фокусом. Фронтальная камера смартфона получила разрешение в 25 пикселей. Корпус устройства выполнен из специального состава, напоминающего углепластик.

За автономность Motorola Edge будет отвечать аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Информация по поводу операционной системы, которую планируют применить в смартфоне, пока отсутствует. Скорее всего, ею станет Android 10. Сведений по поводу стоимости устройства и точной даты его релиза также нет.



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