Xiaomi анонсирует Redmi Note 9S в Малайзии 23 марта

15.03.2020, 12:07, Разное

Компания Xiaomi собирается анонсировать смартфон Redmi Note 9S для рынка Малайзии 23 марта. Вместе с ним в продажу поступит и увеличенная версия Redmi Note 9 Pro Max.

Redmi Note 9S станет представителем среднего ценового сегмента, отличающимся от оригинальной версии наличием ОЗУ на 8 гигабайт. Базовые вариации устройства в Индии продаются только с 4 и 6 гигабайтами оперативной памяти. Также смартфон может получить новый чип, но подтверждение данной информации отсутствует.

Сведения о релизе смартфона 23 марта только для рынка Малайзии появились на официальной странице Xiaomi в Facebook. В анонсе говорится, что устройство представят в двух цветовых вариациях. Еще одной отличительной особенностью Redmi Note 9S станет минимальный размер выреза в верхней части безрамочного дисплея.

Не исключено, что вариация Redmi Note 9S для рынка Европы и РФ получит другое название. Модель Redmi Note 9 в РФ стоит примерно 26 тысяч рублей в версии с 6 гигабайтами оперативной памяти и ПЗУ на 256 гигабайт.