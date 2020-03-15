 

Франческо Тотти передал 15 медицинских аппаратов римской больнице

15.03.2020, 12:06, Новости дня

Бывший капитан "Ромы", экс-полузащитник сборной Италии по футболу Франческо Тотти передал римской больнице 15 медицинских аппаратов для помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Ребята, рассказываю вам о проекте, который особенно близок моему сердцу, – написал Тотти в Instagram. – Больница Спалланцани в Риме строит новые отделения интенсивной терапии и нуждается в оборудовании. Мы уже внесли свой вклад, пожертвовав 15 аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов, теперь ваша очередь. Каждое пожертвование, даже самое маленькое, будет иметь важное значение", – подытожил Франческо.

 

 

 

 

 

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Публикация от Francesco Totti (@francescototti) 14 Мар 2020 в 11:27 PDT

Ранее стало известно, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели в бесплатные больницы. Также португалец будет платить заработную плату всем рабочим и докторам.

На сегодняшний день уже приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Португалии также, как и НХЛ с НБА взяли паузу.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 150 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались



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