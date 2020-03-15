Вирусологи сделали многообещающее открытие

15.03.2020, 12:06, Новости дня

Антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, открыли ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах. По словам главы научной группы Беренда-Яна Боша, не хотелось бы давать ложных надежд, но открытие многообещающее.

По сообщению газеты Dutch News, участвующие в исследовании вирусологи считают, что такой метод лечения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, может быть разработан намного быстрее, чем вакцина. При этом он является более дорогостоящим.

Результаты исследования в настоящее время ожидают рецензирования коллегами, после чего будут опубликованы в научном журнале Nature. Сами исследователи пока пытаются заручиться поддержкой фармацевтической компании, способной производить данное антитело в больших масштабах как лекарство.

Также должны быть проведены токсикологические исследования нового антитела. Ученые при этом намерены использовать результаты своей работы для создания теста на коронавирусную инфекцию.

"Но предотвращение, конечно, лучше лекарства, — добавляет профессор центра Эразмус Франк Гросвельд. — Поэтому настоящее решение — вакцина, над этим работают другие ученые. Однако разработка вакцины может легко занять два года. Наше лекарство, если все будет работать так, как нужно, будет доступно скорее. Хотя оно и более дорогое в производстве".