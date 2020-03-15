 

В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

15.03.2020, 11:57, Новости дня

С понедельника в Казахстане вводится чрезвычайное положение на территории всей страны, говорится в указе казахстанского президента.

Чрезвычайное положение вводится на месяц, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19. До этого Казахстан временно ограничил использование внутренних документов для граждан РФ и Киргизии при пересечении границ.



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