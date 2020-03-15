Мнение: Комик Долгополов вернулся – зря, Саша: могут и посадить “за президента”

15.03.2020, 11:45, Разное

Прежде всего, Саша Долгополов оказался за границей никому даром не нужен, о чем сам же и написал. Может, и хороший парень. Но не востребован за границей. Ни в Европе, ни в Израиле, куда отправился изначально. Зря вернулся – могут посадить за шутки о президенте. Не сам президент, а патриоты в полиции. Найдут свидетелей оскорбленных – да и прилекут. А он шутил некрасиво. Деньги кончились, и захотелось снова – гастролировать по России. К тому же дело против Алены Водонаевой закрыли, после того, как лингвистическая экспертиза признала, что ее слова о “быдле” – оценочное суждение и не несут экстремистской окраски. Долгополов решил, что ему тоже ничего не грозит. Зря.

И вот Долгополов пишет, что вернулся после двухмесячной эмиграции, в Instagram.

«Я понял, что, для молодого комика, сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России (естественно я говорю не только о русском, но и о местных, и даже об английском языках), и ты не можешь выступать так же много, как на русском в России.

Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права».

Раскрутил Долгополова изначально Дудь – ну и началось – сразу власти проявили интерес. После интервью у Дудя у многих начинаются неприятности. Тот же прекрасный актер Серебряков. А про Путина он шутил так: “Что еще должен сделать Путин, чтобы люди поверили?! Выйти с пистолетом на Красной площади пристрелить кого-то. Нет, тогда они все равно скажут: “Не он!” Некрасиво как-то… И не смешно. А комик хороший. Хотя его семейные отношения – все эта полиамория – натуральное извращение. Но все же лучше, чем у Алексея Панина, который попросту бисексуал и свингер, что не скрывает, хотя следовало бы, наверное. Чтобы хотя бы нормально работать, а не “последний хер без редьки доедать”, как он метко выразился в интервью Гордону. Долгополову не стоит бороться, надо забыть о политике, и работать – а работает он русскоязычным комиком в клубе “Стендап номер 1”. Теперь еще и концертные площадки побольше соберет на фоне этой волны.

Долгополов уехал из России в конце января этого года после внимания со стороны полиции. Сотрудники МВД даже не успели опросить комика комика из-за жалобы жителя Орехово-Зуево, усмотревшего в его шутках оскорбление чувств верующих. Только послали запрос на площадку, где он выступал. Он сразу же испугался, будучи очень впечатлительным, и убежал.

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