Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников

15.03.2020, 11:30, Разное

Лидия Федосеева-Шукшина, мама Марии Шукшиной, стала жертвой махинаций аферистов. После выигрыша в юридическом споре актриса отсудила 100 тысяч рублей за моральный вред, но чуть не осталась без денег.

Юлия Вербицкая, адвокат артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщила, что после суда было подано заявление на выдачу исполнительного листа. Однако объявились новые представители артистки, убеждавшие, что они именно от нее, и планировали забрать документацию на принятие денег. Артистка не знакома с этими людьми.

Адвокат захотела понять, что это за незнакомцы, и начала проводить свое разбирательство. Было установлено, Лидии Николаевне некоторое время назад выдали судебную доверенность, но совершенно на других лиц, которые переделали документацию аферистам, не сообщив никому.

Теперь Юлия Вербицкая оказывает помощь Федосеевой-Шукшиной законными путями вернуть деньги. Они отозвали изначальную доверенность, уведомив всех заинтересованных. Далее запросили вернуть оригинал и уже по одному из решений смогли забрать деньги.

Лидию Николаевну мошенники очень расстроили. Актриса считает себя слишком доверчивой и расстраивается, что на ее имени решили заработать.