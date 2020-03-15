 

Из-за кировчанки с подозрением на коронавирус 24 пассажиров поезда поместили на карантин

15.03.2020, 11:30, Разное

Из-за жительницы Кирова, у которой нашли симптомы, похожие на коронавирус, поезд №110 поместили в карантин. В настоящее время изолированы 24 человека, находившихся в вагонах.
Саму женщину, сообщившую проводнику о симптомах недуга, сразу же изолировали. По прибытию на ближайшую станцию на место прибыла бригада медиков, осмотревшая женщину и взявшая у нее анализы. В настоящее время она находится в изоляции, а специалисты ожидают результатов лабораторного исследования.

Пассажиры, которые находились в поезде в момент выявления симптомов у женщины, были доставлены в центральную городскую больницу Нового Уренгоя. По предварительным данным, жительница Кирова ехала из Москвы после путешествия в Германию. В аэропорту она прошла плановый осмотр, но уже в поезде почувствовала недомогание. Спустя несколько часов у нее начала повышаться температура, из-за чего жительница решила обратиться за помощью к проводнику.

Пассажирку с подозрительными симптомами поместили в отдельный бокс в инфекционной больнице. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное. Остальные пассажиры также чувствуют себя нормально. Местные медики пока воздерживаются от более детальных комментариев.



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