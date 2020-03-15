Россия и Турция начали первое совместное патрулирование на трассе в Идлибе

15.03.2020, 11:28, Новости дня

Российские и турецкие военные в воскресенье приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийском Идлибе.

От РФ в патрулировании участвует взвод военной полиции на бронетехнике, организацию осуществляет совместный российско-турецкий координационный центр, передает ТАСС.

Патруль начал движение по М4 от населенного пункта Трумба в двух километрах к западу от Саракиба.

6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. В субботу в Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции.

Об этом договорились 5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.