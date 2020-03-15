Автоновости: Компания Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao

15.03.2020, 11:08, Новости дня

Китайская компания Great Wall официально представила публике недорогую комплектацию пикапа серии Pao.

Вместе с тем первые продажи данной модели состоялись осенью прошлого года, однако теперь станет возможным приобрести самый бюджетный экземпляр автомобиля. В свою очередь, новинка получила 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 190 л.с. мощности. Данная модель обладает 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатым “автоматом”.

Недорогой пикап Pao получил задний привод, однако в более продвинутом исполнении доступна версия и с полным приводом. В автомобиле применили кондиционер, аудиосистему, опцию стабилизации. Приобрести бюджетную новинку Pao станет возможным по цене от 85,9 тысяч юаней.