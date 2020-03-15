Автоновости: Компания Audi получила сертификат на бронированную версию седана Audi A8L

15.03.2020, 11:18, Новости дня

В базе Федерального агентства США появились данные о прохождении ОТТС бронированного немецкого седана Audi A8L.

В частности, по опубликованным документам видно, что новый экземпляр получил защиту уровня VR9. Таким образом, примененный прочный кузов позволит осуществить максимальную защиту для водителя и пассажиров даже при попадания снарядов из автомата с калибром 7.62. Из-за прочного металла общий вес модели Audi A8L теперь увеличился на 1,7 тонн. Под капотом установлен 4-литровый битурбированный агрегат, мощность которого составляет 570 л.с.

В свою очередь, новинка Audi A8L обладает активной системой пожаротушения и подачей воздуха. Официальный дебют состоится в течение ближайших 6 месяцев, а стоимость седана составит около 500 тысяч евро.