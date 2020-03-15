Личное: Вали, если муж вдруг заболел!

15.03.2020, 11:12, Разное

А можно я поговорю сегодня с парнями начистоту? Зайки, вы только не обижайтесь на правду.

Пять лет назад актёра Янина разбил инсульт. Парень он молодой, подавал надежды, но всё разом кончилось — дали пенсию в 15 тысяч рублей, а жена, за год родившая до этого сына, просто свалила.



Фото: Соцсети

Пять лет. Врачи не дают уже никаких надежд на восстановление. Алексея перевезли за город в халупу к маме, а жена — очень красивая девушка — вместе с сыночком уехала в город.

Ну, говорит, не бросила, вы что, просто так нам удобнее.

Судя по фотографиям, жизнь продолжается. Правда, не у Алексея, а у его супружницы:



Фото: Соцсети

У неё — 15 тысяч подписчиков в соцсети для эскортниц, желающих пристроить или уже пристроивших писечку, пакеты из ЦУМа, полуобнажённые фоточки. У него же — 15 тысяч в месяц, недееспособность и мама:



Есть ощущение, что кого-то тут хорошенько оттелепунькали только что. Фото: Соцсети

Что говорит жена, участница «Фабрики звезд», Дарья Клюшникова? Дам ей слово, отчего бы не дать, пусть скажет:

«Врачи уже давно не дают никаких прогнозов. Состояние Леши стабильное, насколько это возможно для человека с первой группой инвалидности.

До сих пор очень тяжело принять и осознать случившееся. Мы стараемся поддерживать его в первую очередь морально, ведь это самое главное сейчас. Именно вера, поддержка и любовь дают силы.

Леша живет с мамой за городом, куда мы регулярно приезжаем с сыном и проводим время всей семьей. Он часто посещает реабилитационные центры, в другое время с ним занимаются тренеры на дому — все в комплексе. В любой ситуации надо находить в себе силы верить в лучшее, быть хорошим примером для сына».

Приезжает с сыном — ну, молодец. Как часто? Часто и на наездишься — пробки.

Всему и всегда есть оправдание. И звучат они, вроде, даже и правильно. Не хоронить ведь себя, правда, писечки? Не развелась ещё — хоть на этом спасибо.



Фото: Соцсети

Так вот, пацаны, я ни на что вам не намекаю. Я говорю прямым текстом про «в горе и в радости».

Уверены ли вы, что случись чего, ваша писечка не спихнёт вас за город к маме, а сама пойдёт крутить жопкой и устраивать жизнь без вас?

Хочу вас послушать. А лучше, просто почитайте сейчас комментарии, включая Инстаграм, курочки вам сейчас объяснят-докажут, что Даша права. А вы — просто сделайте выводы.