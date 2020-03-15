 

Лайсан Утяшева поздравила супруга Павла Волю с днем рождения подборкой архивных фото

15.03.2020, 11:07, Разное

Лайсан Утяшева посвятила трогательную публикацию своему супругу Павлу Воле в честь его дня рождения. Жена шоумена считает его самым лучшим человеком.
Павел Воля 14 марта отметил свое 41-летие. Его жена Лайсан Утяшева разместила в Instagram нежное видео, на котором они с супругом просматривают старые фотографии, а он рассказывает ей об интересных событиях юности. Также можно слышать на заднем плане разговоры детей, комментирующих новые факты, которые узнали об отце. Телеведущая, когда увидела фото Павла Воли с мамой, удивилась большим сходством с дочерью Софией.

Пост, с трогательным видео, Лайсан Утяшева подписала словами, обращенными к супругу. Она считает его самым лучшим отцом, трогательным сыном и самым любимым человеком на земле. Подписчики, присоединившись к поздравлениям, написали много пожеланий имениннику. Один фанат считает, что главным подарком Павлу Воле стала его супруга, с которой он «расцвел».



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