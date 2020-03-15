В Сети появился первый обзор Vivo NEX 3S

15.03.2020, 11:07, Разное

В Сети появился первый обзор смартфона Vivo NEX 3S, представленного несколько дней назад. Устройство является улучшенной версией Vivo NEX 3, поступившего в продажу осенью минувшего года.

Главной особенностью Vivo NEX 3S является визуальная составляющая. Смартфон получил полностью безрамочный дисплей с небольшим вырезом в верхней части, в котором разместились переговорный динамик и датчик приближения. Загнутые по бокам края экрана позволяют полностью задействовать его, назначая на свайпы по сторонам дополнительные функции.

Задняя панель Vivo NEX 3S также выглядит примечательно. На ней разместился модуль камеры с тремя объективами, помещенными в стилизованный круг. Вспышку на устройстве установили немного ниже. Также на округлой площадке для камер есть специальный инфракрасный датчик для автофокуса.

Дактилоскопический датчик на смартфоне разместился под дисплеем. На боковых панелях устройства отсутствуют кнопки. Для изменения громкости или включения необходимо использовать исключительно сенсорные элементы. Среди особенностей Vivo NEX 3S также можно выделить его вест в 217 граммов, что относится скорее к недостаткам.