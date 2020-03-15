 

В Индии внезапно анонсировали долгожданный Poco F2 и посоветовали мыть руки

15.03.2020, 10:07, Разное

Не так давно представители бренда Poco, ставшего независимым от компании Xiaomi, заявили о разработке смартфоне Poco F2. Речь идёт о долгожданном наследнике «народного девайса» Pocophone F1.
Соответствующее сообщение появилось на странице индийских разработчиков в соцсети Twitter. Кроме впервые рассекреченного названия, специалисты посоветовали интернет-пользователям придерживаться профилактики от коронавируса и часто мыть руки. Что касается даты полноценного дебюта и технических характеристиках Poco F2, то данная информация не была объявлена, равно как и стоимость гаджета.

По мнению экспертов, новинка является типичным представителем сегмента «бюджетный флагман», как Pocophone F1. Аппаратной основой
девайса может стать топовая платформа Snapdragon 865.



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